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Введение внутривенно от 6 до 24 граммов витамина C пациенту с коронавирусом позволяет значительно ускорить процесс лечения. Темпы выздоровления при такой терапии существенно увеличиваются, заявили ученые университета Отаго в Новой Зеландии.

По мнению Аниты Катр, являющейся одним из авторов данного исследования, витамин C придает организму дополнительные силы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Эксперт рассказала, что у всех испытуемых, которым вводили это средство, маркеры кислорода заметно уменьшились, а уровень кислорода в крови сразу повысился.

Исследования проводились с использованием плацебо, которое также вводилось в организм внутривенно. В сравнении с ним витамин C продемонстрировал повышение темпов выздоровления на 70 процентов.

Напомним, что по результатам исследований американских ученых, уровень защиты от коронавируса всех существующих сегодня вакцин стремительно снижается. С февраля по октябрь текущего года он уменьшился с 88 до 48 процентов.

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