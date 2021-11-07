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Учёные Массачусетского технологического института разработали новую математическую модель, которая позволяет роботам обучиться социальным навыкам.

Специалисты провели симуляцию на двухмерной сетке, в которой роботам предстояло заниматься выполнением физических и социальных задач. Под физическими задачами указываются такие задания, в которых требовалось что-то сделать – например, найти дерево и полить его. В социальных задачах нужно было понять, что будет делать другой робот. В случае, если робот понимал, что его партнер собирается полить дерево, то он помогал ему быстрее дойти до цели.

Как считают специалисты, люди смогут больше и лучше взаимодействовать с роботами, если последние будут обучены социальным навыкам. Также это позволит анализировать социальные отношения. Информация, полученная во время этих исследований, может помочь в изучении аутизма или действия антидепрессантов.

Недавно мы сообщали, что учёные разрабатывают искусственный интеллект, который сможет эволюционировать по системе Дарвина. По этим подразумевается способность быстро подстраиваться под изменяющиеся условия окружающего мира.

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