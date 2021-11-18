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Специалисты из США создали клей, подходящий как для лечения людей, так и для ремонта кораблей.

Согласно имеющейся информации, данное вещество является весьма липким и прочным. На его создание учёных вдохновили липкие белки, выделяемые мидиями. Мидии за счёт белков Mfp способны надолго прикрепляться к любым поверхностям и оставаться на месте, даже если поток воды очень сильный.

Эти белки учёные пытались использовать и ранее, но неудачно – добиться хорошей прочности клея не удавалось. Сейчас же специалисты попробовали новый подход, задействовав гидрогель, в основе которого были использованы синтетическая паутина и белок. Учёные подобрали оптимальные параметры необходимых материалов и получили клей, который плотнее воды. За счёт этого его также можно использовать и под водой.

Недавно учёные установили, что в организме человека содержится несколько десятков новых пептидов. Они могут бороться с самыми частыми патогенными бактериями.

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