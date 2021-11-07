Специалисты обнаружили, что в организме человека содержится несколько десятков новых пептидов, которые обладают антимикробными свойствами.

Ученые из Пенсильванского университета изучили протеом на наличие пептидов с антимикробными свойствами, при этом рассматривались те вещества, которые не относятся к иммунитету. Всего было изучено более 2 600 веществ. Все они имели 8-50 аминокислот и положительный заряд. Также они содержали гидрофобные и гидрофильные элементы.

В итоге специалисты нашли 55 пептидов, чьи антибактериальные свойства были ярко выражены. Все они способны эффективно бороться с самыми частыми патогенными бактериями. Кроме того, оказалось, что если пептиды взаимодействуют с другими пептидами из одной области тела, что их эффективность становится намного больше – примерно в сто раз.

В будущих исследования учёные хотят выяснить, способны ли патогены выработать резистентность к найденным пептидам.

Недавно учёные выяснили, как работает принцип плацебо. Оказалось, что действие этого эффекта зависит от влияния на ростральный вентромедиальный мозг.