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Учёные в ходе исследования выяснили, почему работает плацебо.

О существовании эффекта плацебо людям известно уже несколько столетий, однако всё это время учёные не могли понять, почему ложные лекарства в некоторых случая действительно помогают людям. Так, люди, принимавшие плацебо, иногда чувствовали улучшение самочувствия. Кроме того, есть эффект ноцебо – противоположность плацебо. Он характеризуется тем, что некоторые люди начинают чувствовать себя плохо после приёма лекарства, если им заявить, что это ожидаемый эффект.

В эксперименте было задействовано 13 мужчин и 14 женщин. Они получили устройства, которые вызывают умеренные ощущения боли.

После этого участникам исследования смазали место поражения, заявив, что это крем, который имеет обезболивающий или болеутоляющий эффект. Ещё один крем, как было заявлено, не имеет эффекта. Но в действительно эффекта не имели все три крема – это был обычный вазелин.

Оказалось, что плацебо усилило эффект в области рострального вентромедиального мозга, который передаёт данные о боли. Если человек внушает себе, что плацебо убирает боль, мозг получает соответствующий сигнал. Аналогично и в случае ноцебо.

Ранее учёные выяснили, что организм человека способен подавлять ВИЧ даже после прекращения специальной терапии. Было обнаружено два способа, которые позволяли подавлять вирус.

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