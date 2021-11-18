Специалисты из университетов Брауна и Брандейса обнаружили, что майя умели вести сельское хозяйство, которое позволяло не допустить в их королевствах голода.

Раньше учёные полагали, что майя могли вести лишь неконтролируемое сельское хозяйство. Их население быстро увеличивалось, из-за чего сельскохозяйственные угодья неконтролируемо росли. В какой-то момент всё это развалилось.

Однако теперь учёные установили, что у майя имелись системы сложной ирригации и террас в городах и за городом. При этом признаков того, что у майя произошёл демографический рост, учёные не обнаружили. Таким образом, в период между 350 и 900 годами нашей эры голод майя не угрожал.

Обнаружить доказательства этого удалось при сканировании бассейна реки Усумасинта. Здесь ранее существовали три королевства майя. Использование современных технологий помогло исследователям найти ирригационные каналы и руины поселений, разделённые на городские, сельские и пригородные зоны.

Недавно учёные обнаружили на пластинах Стоунхенджа гравировку, которую увидеть без специального оборудования нельзя. Возраст табличек оценивается примерно в 4 тысячи лет.