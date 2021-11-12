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Команда археологов проанализировала меловые пластины, найденные в окрестностях Стоунхенджа, и заметила на их поверхности гравировку, которую невозможно увидеть без специального оборудования.

Исследователи отмечают, что эти уникальные таблички были созданы более 4 тысяч лет назад. Они отметили, что на тот период времени мел являлся наиболее оптимальным инструментом для гравировки. Изображения можно было стирать, менять или сглаживать, что превращало данные пластины в своеобразные холсты.

Воспользовавшись современным методом визуализации, дающим возможность восстанавливать надписи и рисунки с помощью фотограмметрической «игры света и тени», специалисты смогли обнаружить на табличках геометрические фигуры и узоры. Эта информация продемонстрировала, что древний художник уделял особое внимание деталям. При этом не все изображения носили абстрактный характер – на одном из них были замечены реальные объекты.

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