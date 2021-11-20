Учёные из французского института Пастера обнаружили новый способ, по которому коронавирус способен попасть в мозг.

Так, коронавирус заражает клетки организма благодаря связыванию с ферментом АСЕ2. Однако не так давно обнаружилось, что вирус проникает даже в те клетки, где этого фермента нет. Учёные попытались понять, как именно это происходит.

Как сообщается, вирус проникает в мозг по наноканалам, которые соединяют нейроны и вспомогательные клетки. Помимо того, что этот способ способствует заражению, благодаря ему иммунитет человека «не замечает» вирус.

В дальнейшем специалисты будут пытаться понять, можно ли как-то помешать клеткам вируса перемещаться по организму через нанотрубки.

Ранее учёные установили, что коронавирус может привести к гибели сосудов головного мозга. Из-за этого участки мозга остаются без кислорода и глюкозы, что приводит к различным нарушениям.