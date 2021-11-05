Южноафриканские палеонтологи занимаются описанием черепа представителя Homo naledi – одного из самых загадочных предков современного человека.

Его останки были обнаружены шесть лет назад в пещере Восходящей звезды. Открытие, которое позже назвали одним из самых великих в современной палеонтологии, сделали ученые Витватерсрандского университета. Эксперты продолжили работу и сейчас у них в распоряжении имеется уже около двух тысяч фрагментов скелетов Homo naledi.

Изначально специалисты считали, что это останки Homo sapiens, так как строения тела двух видов древних людей очень похожи. Однако позже были обнаружены отличия – объем эндокраниума или базальтовой части черепа у Homo naledi значительно больше.

По словам ученых, представители этого вида жили на земле 236–335 тысяч лет назад, поэтому они могут оказаться самыми близкими предками современных людей.