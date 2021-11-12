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Специалисты Центра вакцинации и иммунотерапии нашли новый способ, который позволяет довольно эффективно лечить пациентов с положительным статусом ВИЧ.

Как отмечается, лечить ВИЧ достаточно сложно – данный вирус имеет особенности, из-за которых иммунная система человека его просто не видит. Однако теперь специалисты обнаружили способ, который может исправить эту проблему.

Выяснилось, что клетки ВИЧ атакуют здоровые клетки иммунной системы, которые имеют белок CD4. Вирус прикрепляется к этим рецепторам и впоследствии разрушает клетки организма. Впоследствии у человека развивает синдром приобретённого иммунодефицита. Такие люди после заболевания в среднем живут 10-12 лет, если не соблюдают терапию. При выполнении всех рекомендации врачей пациенты могут прожить до 70-80 лет.

Учёные предложили способ, который предусматривает удаление сиаловой кислоты на поверхности ВИЧ-заражённых клеток. После этого иммунитет может обнаружить и уничтожить заражённые клетки.

Ранее учёные установили, что организм человека способен подавлять ВИЧ даже без терапии. Подавление вируса возможно двумя способами.

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  • Анна
  • 11.11.2021
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