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Специалисты рассказали о пациентах, которым удалось контролировать ВИЧ без применения антиретровирусной терапии.

ВИЧ, как напомнили специалисты, является на данный момент неизлечимой болезнью. В настоящее время нет препаратов, которые могли бы гарантировать пожизненную ремиссию. Однако известно несколько случаев, когда пациенты сумели выздороветь.

Для того, чтобы предотвратить осложнения от ВИЧ, применяется антиретровирусная терапия. Однако обнаружилось, что иммунитет некоторых людей может подавлять ВИЧ и без этой терапии. Учёные рассказали о двух таких людях, которые несколько лет применяли антиретровирусную терапию, а затем отказались от неё в рамках научного проекта.

В течение нескольких лет учёные пристально за ними наблюдали. Оказалось, что у одного пациента вырабатывались специфичные к ВИЧ CD8+ Т-клетки. У второго пациента были обнаружены антитела.

Один из пациентов 3,5 года не применял терапию, однако затем начал принимать неоптимальную терапию и не сообщил об это учёным. Второй пациент жил без терапии 4 года, но затем заразился другим штаммом ВИЧ. Несмотря на это, учёные считают, что факт того, что люди контролировали ВИЧ несколько лет, поможет создать новые эффективные схемы лечения.

Ранее врачи научились выявлять рак на ранней стадии по РНК в слюне. Эффективность этого метода составляет около 80%.

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