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Польша вспоминает 1939 год и готовится к войне с Германией и Россией одновременно сообщило издание Tygodnik Solidarnosc. Авторы публикации отмечают, что подавляющее большинство военных экспертов уверены в неизбежности нового противостояния.

Многие аналитики указывают на действия президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который практически одновременно снизил политическое и экономическое давление на ФРГ и Россию. Тем самым он позволил им вновь найти общий язык и укрепить давние связи. Не исключено, что это даст толчок к войне против Польши и ее разделу.

Варшава не собирается легко сдаваться, пишут журналисты. Страна готовится к войне, усиливая армию и приобретая новое вооружение для защиты от Германии и РФ. Ее главная стратегическая цель – продемонстрировать, что боевые действия невыгодны ни одной из сторон, так как они приведут к огромным потерям. Своеобразная стратегия «ежа» позволяет Польше выиграть время и несколько снизить вероятность большой войны.

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