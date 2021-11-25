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Турция вновь отправляет на Украину беспилотные аппараты Bayraktar TB2, причем делает это тайно, не желая портить отношения с Россией, сообщил портал Avia.Pro.

Воспользовавшись мониторинговыми сервисами, авторы публикации отследили один из беспилотников, который сперва появлялся на радарах на территории Турции, затем оказался в Херсоне на Украине и слетал в Донбасс, а потом опять «засветился» на родине.

Эксперты предполагают, что Анкара предоставляет свои БПЛА Киеву для выполнения неизвестных секретных миссий. После их завершения ударно-разведывательные дроны возвращаются обратно.

Еще один беспилотник вычислили во время перелета из Херсона в турецкий город Ван. Авторы задаются вопросом – сколько еще БПЛА курсируют через воздушное пространство над Черным морем туда и обратно.

По мнению экспертов, беспилотники задействуются Киевом для наведения огня артиллерийских оружий. Такая версия выдвинута из-за внезапно повысившейся точности обстрелов, которые ежедневно устраивают ВСУ.

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