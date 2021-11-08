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Президент Турции Тайип Эрдоган еще в середине октября анонсировал наступательную операцию на курдов на севере Сирии. Но сейчас все идет к тому, что он ее отменит вообще. Причина проста – турецкие войска боятся попасть под удар российских ВКС, сообщил портал Avia.Pro.

Москва заранее предупредила Эрдогана, что в случае наступления будет на равных условиях уничтожать и протурецких джихадистов, и военнослужащих армии Турции, если они попытаются разрушить едва устоявшийся мир в северных регионах Сирии. Именно поэтому дополнительные подразделения, которые Анкара перебросила в САР, просто бездействуют.

РФ и правительственные силы Сирии в это время усиливают патрули и используют истребители МиГ-29СМ для контроля воздушного пространства и всего, что происходит в провинции Идлиб.

Эксперты отмечают, что все амбиции Эрдогана сдулись как воздушный шарик. Президент Турции отлично видит, что курды находятся под защитой войск РФ и скорее всего считает целесообразным свернуть так и не начавшуюся операцию.

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