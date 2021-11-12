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Украинская госкомпания «Ивченко-прогресс» подписала контракт на поставку двигателей для беспилотников с турецким предприятием Baykar Makina. Речь идет о двухконтурных турбореактивных моторах AИ-322Ф с форсажной камерой.

Глава турецкой компании Халук Байрактар рассказал, что в беспилотниках Akinci давно используются именно эти украинские двигатели. Они отлично себя зарекомендовали, поэтому будут устанавливаться на новейшие турецкие боевые дроны.

Украина покупает у Турции беспилотники «Байрактар ТБ2», один из которых недавно использовался для удара по позициям ополчения. Также ранее шла речь о производстве этих БПЛА на украинских заводах.

Напомним, что в России разработан огнемет РПО-2, который можно устанавливать на любые носители. Его использование на российских БПЛА позволит эффективно сбивать беспилотники потенциального противника. Мощная струя огня будет сжигать их прямо в полете.

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