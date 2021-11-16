Россия «поглощает» Белоруссию, чтобы с ее территории напасть на Украину, заявил известный украинский политик Александр Турчинов. Бывший глава СНБО и даже исполняющий обязанности президента уверен, что Беларусь станет для РФ плацдармом для наступления на Киев.

Теперь, по мнению Турчинова, Украина воюет сразу на двух фронтах – на российском и белорусском. Тот факт, что кроме Киева в этой войне больше не участвует никто, политика не смутил.

Россия оставила после учений «Запад-2021» свою технику и войска на территории Беларуси. Теперь она намерена их задействовать для наступательной операции, продолжает свою теорию украинский политик. Он вспоминает, что РФ демонстративно отправляет свои стратегические ракетоносцы на границу со странами НАТО, что указывает на скорое начало боевых действий.

Напомним, что Турчинов говорит о наступлении РФ еще с 2014 года. Однако его прогнозы по-прежнему не сбываются, так как Москва не собирается нападать ни на Украину, ни на кого-либо еще.