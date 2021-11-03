Ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса модернизировали трофейный танк Т-64БВ, захваченный в одном из боев у украинской армии. Они установили на него прожекторы, которые называются «красными глазами».

Они устанавливаются с двух сторон башни и не дают противнику наводить на боевую машину противотанковые ракеты. Прожекторы для Т-64 изготовлены местными мастерами, однако они являются полными аналогами КОЭП – комплексов электронно-оптического подавления.

Впервые КОЭП появились на танках армии Ирака во время американской операции «Буря в пустыне». Тогда Багдад использовал совсем уж примитивные системы, которые зачастую не могли сбить с толку высокоточные ракеты. Сегодня уровень таких комплексов значительно повысился.

К примеру, в распоряжении армии РФ имеются комплексы «Штора», которые могут срывать наведение снарядов с лазерными головками, а также управляемых противотанковых ракет.