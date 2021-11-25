Американское издание The Washington Post опубликовало статью о резолюции №806 Палаты представителей. В ней говорится, что поправки в российскую Конституцию якобы внесены с нарушениями законодательства и являются нелегитимными. Также документом предлагается не признавать власть Владимира Путина, если он будет избран президентом после 2024 года. Журналисты отметили, что резолюция якобы вскрыла уязвимости Кремля и заставила его “занервничать”.

Публикация привлекла внимание американских читателей, которые написали в комментариях, что властям США надо бы сперва в своей стране порядок навести, а уж затем учить других жить.

«А что, Конгресс США теперь управляет всем миром? Разве Конгресс США теперь диктует другим странам, как им следует себя вести? Мы, конечно, можем запугивать и вторгаться в мелкие страны, такие как Ливия, Ирак, Гренада, Панама, — но не в более сильные страны. Пожалуйста, прекратите думать, что мы властители мира, эпоха нашей гегемонии осталась в прошлом», – написал читатель Sfcaview.

Пользователь Capricatony предложил не признавать заодно и Республиканскую партию США.

«Мы действительно полагаем, что «ахиллесова пята» Кремля — это гадости, которые о нем говорят американские конгрессмены? Можете считать меня скептиком, но вся эта чушь ни к чему не приведет. Она лишь даст Путину возможность говорить новые гадости о Соединенных Штатах и Конгрессе. Может быть, они смогут договориться и просто одновременно показать друг другу языки?» – предположил TFCFM.

Также пользователи отметили, что во властных кругах США наступил «кризис умственного здоровья», а народу Америки слишком сильное промыли мозги ее же военные.