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Китай и Россия в свое время имели серьезные территориальные претензии друг к другу. И хотя сейчас отношения между ними кажутся просто великолепными, исключать вероятность вооруженного конфликта нельзя, пишет автор американского журнала The National Interest Кайл Мизоками.

При этом он отмечает, что Китаю нужно много раз хорошенько подумать, прежде чем ввязываться в противостояние с РФ. Москве превосходит Пекин технологически, имеет в своем распоряжении современное оружие, которое дает ей преимущество. Кроме того, российские военные имеют опыт участия в реальных боевых действиях в Сирии, в Чечне. Даже те военные, подготовка которых немного «хромает», способны поразить противника своей «живучестью», уверяет автор.

Китай в последний раз участвовал в боевых действиях в 1979 году, поэтому опыта у него нет вообще. Его преимущество кроется только в большей численности войск, но вот насколько умелыми являются китайские бойцы, никому не известно.

Кроме того, у РФ имеются современные боевые системы, такие как танк Т-14 «Армата», истребитель Су-57 и стратегические бомбардировщики. Что делает результат возможной войны между Москвой и Пекином предрешенным заранее.

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