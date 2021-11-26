Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия и Китай выступают за многополярный мир, который позволил бы немного уравновесить гегемонию Соединенных Штатов. Именно поэтому они все чаще говорят о необходимости углублять сотрудничество.

Так, 23 ноября министр обороны РФ согласовал с Китаем дорожную карту развития сотрудничества в военной сфере. Стороны обсудили проведение совместных маневров, отмечают журналисты издания The Jerusalem Post.

Они уверены, что дальнейшее сближение РФ и КНР станет серьезной проблемой для Запада и создаст для него новые вызовы.

В ходе встречи Сергей Шойгу рассказал об американских стратегических бомбардировщиках, которые стали все чаще появляться у российских границ. Он заявил, что всего за месяц было зафиксировано около 30 полетов этих самолетов.

Вам может понравиться

ABC Nyheter: Американские комплексы Patriot позволят Швеции сбивать российские “Искандеры”

Швеция предпринимает меры для защиты от российских ракет «Искандер», пишет местное издание ABC Nyheter. Автор публикации Гуннар Ларсен пояснил, что для этой цели Минобороны страны приобрело в Соединенных Штатах зенитно-ракетные

The Washington Post: Резолюция конгресса США выявила «ахиллесову пяту» Кремля

Американское издание The Washington Post опубликовало статью о резолюции №806 Палаты представителей. В ней говорится, что поправки в российскую Конституцию якобы внесены с нарушениями законодательства и являются нелегитимными. Также документом

Турция тайно снабжает Украину дополнительными БПЛА Bayraktar TB2

Турция вновь отправляет на Украину беспилотные аппараты Bayraktar TB2, причем делает это тайно, не желая портить отношения с Россией, сообщил портал Avia.Pro. Воспользовавшись мониторинговыми сервисами, авторы публикации отследили один из
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 ноября – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 26 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 ноября – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 ноября – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 26 ноября – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 26 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 26 ноября – ясно, до 6 °C |