Россия и Китай выступают за многополярный мир, который позволил бы немного уравновесить гегемонию Соединенных Штатов. Именно поэтому они все чаще говорят о необходимости углублять сотрудничество.

Так, 23 ноября министр обороны РФ согласовал с Китаем дорожную карту развития сотрудничества в военной сфере. Стороны обсудили проведение совместных маневров, отмечают журналисты издания The Jerusalem Post.

Они уверены, что дальнейшее сближение РФ и КНР станет серьезной проблемой для Запада и создаст для него новые вызовы.

В ходе встречи Сергей Шойгу рассказал об американских стратегических бомбардировщиках, которые стали все чаще появляться у российских границ. Он заявил, что всего за месяц было зафиксировано около 30 полетов этих самолетов.