читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия удерживает Черноморский регион под полным своим контролем. Она разместила на побережье ракетные комплексы, в Крыму потенциального противника дожидаются мощные истребители и Черноморский флот. Кроме того, Конвенция Монтре не дает кораблям США и НАТО постоянно находиться в Черном море.

Автор издания The Hill Брайан Харрингтон рассказал, как можно обойти требования этой Конвенции. Он заявил, что для «борьбы с агрессией России» нужно использовать флоты стран Черноморского региона. Корабли Болгарии, Румынии и Турции смогут оказывать постоянное давление на ЧФ РФ, создавая Москве серьезные проблемы. Кроме того, имеет смысл разместить в этих странах ракетные системы и комплексы ПРО.

Кроме того, НАТО должен продолжать регулярные учения в Черном море, привлекая к ним корабли Соединенных Штатов и других стран. Причем в программу маневров должны входить ракетные и артиллерийские стрельбы, другие мероприятия, оказывающие давление на РФ.

По мнению автора, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», все это в комплексе позволит лишить Москву превосходства в Черном море и существенно осложнить ей жизнь.

Вам может понравиться

Над Черным морем появился самолет ВВС США, который может ударить по Донбассу ракетами “Томагавк”

Над Черным морем, в непосредственной близости от российских границ уже второй раз появляется американский самолет целеуказания Boeing E-8C. Эксперты портала Avia.Pro предполагают, что Соединенные Штаты намерены нанести удар по Донбассу

Издание “1945” рассказало о готовности России и США к ядерному апокалипсису

Ветеран НАТО Ставрос Атамазоглу в своей публикации в издании «1945» дал оценку готовности к ядерной войне России и Соединенных Штатов. Он отметил, что именно эти государства способны вызвать атомный апокалипсис,

“Страна”: Что думают украинские депутаты о покупке электроэнергии у “белорусского диктатора”

Украинские власти пекутся о комфортной жизни своих граждан и поэтому готовы покупать электроэнергию даже у пророссийского диктатора Александра Лукашенко. Примерно таким получился результат опроса парламентариев ВРУ изданием «Страна.ua». Журналисты задали
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи: погода, 5 ноября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 ноября – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 ноября – небольшая облачность, до 8 °C | Королев: погода, 5 ноября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 5 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 5 ноября – пасмурно, до 17 °C |