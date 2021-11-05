Россия удерживает Черноморский регион под полным своим контролем. Она разместила на побережье ракетные комплексы, в Крыму потенциального противника дожидаются мощные истребители и Черноморский флот. Кроме того, Конвенция Монтре не дает кораблям США и НАТО постоянно находиться в Черном море.

Автор издания The Hill Брайан Харрингтон рассказал, как можно обойти требования этой Конвенции. Он заявил, что для «борьбы с агрессией России» нужно использовать флоты стран Черноморского региона. Корабли Болгарии, Румынии и Турции смогут оказывать постоянное давление на ЧФ РФ, создавая Москве серьезные проблемы. Кроме того, имеет смысл разместить в этих странах ракетные системы и комплексы ПРО.

Кроме того, НАТО должен продолжать регулярные учения в Черном море, привлекая к ним корабли Соединенных Штатов и других стран. Причем в программу маневров должны входить ракетные и артиллерийские стрельбы, другие мероприятия, оказывающие давление на РФ.

По мнению автора, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», все это в комплексе позволит лишить Москву превосходства в Черном море и существенно осложнить ей жизнь.