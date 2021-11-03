Американское издание The Hill рассказало о новой ядерной программе Китая, подразумевающей строительство огромного количества ракет, способных нести термоядерную боеголовку.

Авторы отмечают, что чуть более 300 таких ракет Китай намерен разместить всего в нескольких километрах от российских границ. Одно из таких мест – Читинская область, рядом с которой появятся китайские ядерные боезаряды.

В этом районе КНР уже строит свои пусковые шахты. Специалисты Стокгольмского института проблем мира заявляют, что это усилит угрозу, исходящую из Китая. Причем действия Пекина негативно повлияют на ряд других государств планеты.

Авторы также отметили, что Китай сейчас является единственной страной, которая наращивают свой ядерный арсенал. Даже Россия и США сейчас поступают в точности до наоборот, уменьшая количество боеголовок.