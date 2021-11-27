В британском информационном агентстве The Guardian отметили, что Владимир Путин, российский лидер, практически поставил ультиматум Джо Байдену, президенту США, касательно статуса Украины.

Авторы материала отмечают, что Соединенные Штаты оказались перед неприятным для себя выбором. С одной стороны они должны позволить Украине потерять свой суверенитет и снова оказаться под влиянием Москвы, а с другой – начать полномасштабный вооруженный конфликт с Россией. Журналисты заявляют, что Кремль может вначале потребовать не присоединять Украину к Североатлантическому альянсу, а затем ограничить ее боевой потенциал.

Теперь любые решения Вашингтона, связанные с РФ, сопряжены с большим риском. Новые заявления о поддержке суверенитета Украины могут привести к тому, что американцам действительно придется защищать Киев от российской армии. Если же США откажутся от этого, то продемонстрируют всему миру свою слабость.