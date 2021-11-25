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Канада намеревается отправить дополнительный военный контингент на Украину, сообщило местное издание The Globe and Mail.

Авторы публикации отмечают, что инициатива исходит от главы Минобороны Канады Аниты Ананд. В настоящий момент правительство рассматривает ее предложение.

Причиной отправки военнослужащих на Украину Ананд назвала возрастающую активность России на границах с Украиной. Она также отметила, что помимо дополнительного военного контингента планируется поставка Киеву одного боевого корабля и нескольких истребителей CF-18. Количество самолетов пока не уточняется.

Напомним, что о готовности отправить своих военнослужащих в Киев ранее заявляла и Великобритания. Отмечалось, что 400 спецназовцев «сидят на чемоданах» в ожидании вылета на Украину, если в этом возникнет необходимость.

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