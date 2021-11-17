Киевские власти слишком далеко зашли в своих мечтаниях и сейчас надеются, что США будут из-за них воевать с Россией, пишет китайское издание Tencent. Это, по словам авторов, приводит Вашингтон в некоторое недоумение. Представители командования ВС США заявляют, что они могут предложить Украине только поставки отдельных видов вооружения и обучение солдат и офицеров инструкторами НАТО. Все остальное – забота Киева.

Аппетиты Украины в последние годы существенно выросли. Они уже надеется, что США и воевать за нее будет. Но эти ожидания точно не оправдаются. Соединенные Штаты считают Россию своим противником, но никогда не рискнут вступать с ней в прямое вооруженное противостояние.

Если Киев считает, что войска США или НАТО намерены участвовать в боевых действиях против ополчения Донбасса или России, он неверно понимает значение военной помощи, пишут авторы публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия». Это весьма опасно, так как надеясь на вмешательство Соединенных Штатов он может очертя голову ринуться в бой, что плохо для него закончится.