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Наличие у Китая российских военных технологий позволило бы ему надолго забыть об американских провокациях, пишут военные эксперты портала Tencent. Одновременно с этим они отмечают, что РФ вряд ли будет делиться своими самыми потаенными секретами.

Авторы публикации напоминают, что 23 ноября министры обороны Китая и РФ Вэй Фэнхэ и Сергей Шойгу согласовали дорожную карту будущего военного сотрудничества между странами. Оно подразумевает не только проведение совместных учений, но еще и взаимодействие в сфере производства современных вооружений.

По словам экспертов, публикацию которых перевел на русский язык портал «ПолитРоссия», Китай не отказался бы получить технологии создания российских комплексов ПВО С-500 «Прометей» и стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь». Однако они представляют собой «сокровище РФ», поэтому Пекин может только помечтать о таком вооружении.

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