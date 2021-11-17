Соединенные Штаты во время недавних учений в Черном море проводили операцию по созданию коалиции против России. Надеясь привлечь в нее страны Черноморского региона. Однако попытка с треском провалилась и американские корабли ушли не солоно хлебавши, пишет китайский портал Tencent.

И дело даже не в странах региона, которые вполне могули согласиться на сотрудничество с США. А в Черноморском флоте РФ, который следил буквально за каждым движением кораблей ВМС Соединенных Штатов.

В учениях с американскими кораблями Mount Whitney и Porter принимали участие Украина и Румыния, Турция, Болгария и Грузия. Именно это натолкнуло китайских экспертов на мысль о попытке США создать антироссийскую коалицию и обойти требования конвенции Монтрё.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что 15 ноября оба корабля ВМС США ушли из Черного моря. Попытка создать новый военно-политический блок провалилась. Но не стоит расслабляться, так как Вашингтон не оставит в покое РФ. Совсем скоро можно ожидать новых маневров в регионе.