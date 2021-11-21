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Если Вашингтон под влиянием Киева вдруг надумает нанести удар по Керченскому мосту, это приведет к серьезным негативным последствиям для него самого, уверены авторы китайского издания Tencent.

Они написали, что Крымский мост представляет собой стратегически важный для России объект и является одной из ее уязвимостей. Уничтожить его постоянно грозится Украина. Однако в ее распоряжении нет боевых систем, способных разрушить сооружение. Поэтому несложно предположить, что она попробует убедить США нанести удар по мосту и ослабить тем самым РФ.

Впрочем, для кораблей ВМС США такая атака станет последним, что они сделают в своей карьере. Россия просто потопит эсминцы и будет иметь на это полное право. Это отлично понимают и в США, поэтому вряд ли Пентагон отдаст своим кораблям приказ исполнять капризы неадекватных киевский властей.

Сама же Украина с ополчением на Донбассе не в состоянии справиться, отмечают китайские журналисты. Поэтому с российскими войсками, развернутыми в Крыму, она тягаться не сможет.

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