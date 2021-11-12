Для среднестатистического американца территориальная целостность Украины не имеет никакого значения, поэтому США поддержкой ее позиции просто наносят вред собственной стране, заявил ведущий канала Fox News Такер Карлсон. Он считает, что Соединенные Штаты должны занять сторону России, так как именно она является противовесом главному противнику Вашингтона – Китаю.

«Получается, из тех 20 лет, которые мы провели в Афганистане, а также трагического, трусливого и контрпродуктивного вывода войск мы вынесли урок о том, что нам нужно отправить больше военных на Украину?», – поинтересовался журналист.

Конгрессмен, представляющий Республиканскую партию, в ответ заявил, что Украина имеет выход в Черное море, поэтому она стратегически важна для США. Такер парировал данное высказывание и отметил, что для США на первом месте должны быть внутренние дела, а не финансовая поддержка Украины.