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Новейшая российская зенитно-ракетная система С-550 дополнит комплексы С-500 «Прометей», а не станет заменой для них. Перед ней будут ставиться отдельные задачи, что позволит комбинировать обе ЗРС и обеспечивать надежную противоракетную или противокосмическую оборону, сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.

РФ намерена создать новую систему противовоздушной обороны, основой которой как раз и станут работающие в связке С-500 «Прометей» и С-550. Они позволят отражать любые воздушные цели, включая и гиперзвуковые ракеты потенциального противника.

С-500 уже поступает на вооружение войск ПВО РФ. Одновременно с этим осуществляется модернизация этой системы, целью которой является раздельное решение задач по уничтожению аэродинамических целей и межконтинентальных баллистических ракет. С-550, которая по словам источника, станет мобильной версией С-500, скорее всего будет обеспечивать противокосмическую оборону.

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