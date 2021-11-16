На днях французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европа готовится ввести санкции против отечественной «ЧВК Вагнера». Создатель военно-политического канала «Старше Эдды» прокомментировал заявления французского политика. Он убежден, что это свидетельство не силы, а слабости Парижа.

Эксперт отметил, что Франция все еще имеет сильную экономику и промышленность, однако уже давно не располагает возможностями великой державы.

С того времени, когда Франция была реально в числе великих держав, минуло больше ста лет. Весь двадцатый век Франция присутствовала среди великих исключительно по инерции, не более того, – отметил эксперт.

Многие страны из бывшей зоны влияния Парижа, теперь ищут новых более надежных союзников. Так, в Центральноафриканской Республике уже несколько лет работают российские инструкторы, а недавно руководство Мали пригласило отечественных профессионалов на замену некомпетентным и провалившим все свои задачи французским военным. Пятой Республике только и осталось что угрожать санкциями суверенным правительствам государств, которые самостоятельно выбирают союзников.

Что именно французы подразумевают под санкциями? Запретить приезжать в Европу? Заблокировать счета? Отменить выход гида Мишлен в Санкт-Петербурге? Честно скажу, все это выглядит истерикой и лучше всего наглядно демонстрирует знаменитое латинское изречение: «Так проходит земная слава».