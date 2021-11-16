читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На днях французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европа готовится ввести санкции против отечественной «ЧВК Вагнера». Создатель военно-политического канала «Старше Эдды» прокомментировал заявления французского политика. Он убежден, что это свидетельство не силы, а слабости Парижа.

Эксперт отметил, что Франция все еще имеет сильную экономику и промышленность, однако уже давно не располагает возможностями великой державы.

С того времени, когда Франция была реально в числе великих держав, минуло больше ста лет. Весь двадцатый век Франция присутствовала среди великих исключительно по инерции, не более того, – отметил эксперт.

Многие страны из бывшей зоны влияния Парижа, теперь ищут новых более надежных союзников. Так, в Центральноафриканской Республике уже несколько лет работают российские инструкторы, а недавно руководство Мали пригласило отечественных профессионалов на замену некомпетентным и провалившим все свои задачи французским военным. Пятой Республике только и осталось что угрожать санкциями суверенным правительствам государств, которые самостоятельно выбирают союзников.

Что именно французы подразумевают под санкциями? Запретить приезжать в Европу? Заблокировать счета? Отменить выход гида Мишлен в Санкт-Петербурге? Честно скажу, все это выглядит истерикой и лучше всего наглядно демонстрирует знаменитое латинское изречение: «Так проходит земная слава».

Вам может понравиться

В Луганске назвали указ Путина по Донбассу мощным шагом к интеграции с Россией

Родион Мирошник, представитель ЛНР, в рамках беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что признание российской стороной сертификатов на продукцию, произведенную самопровозглашенными республиками, является большим шагом к интеграции с РФ. Ранее

СМИ США: Россия испытывает противоспутниковое оружие, астронавты на МКС укрываются от обломков

По данным Государственного департамента и Космического командования США, Россия уничтожила один из давно бездействующих спутников советских времен в ходе проведенного 15 ноября испытания противоспутникового оружия. В результате на орбите образовались

Барабанщикова «закрыли» на два месяца за правду

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу бывшего руководителя Управления социального питания Алексея Барабанщикова. Его обвиняют в причинении имущественного ущерба городу. Бывший чиновник отправится в СИЗО до
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 ноября – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Королев: погода, 16 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до 4 °C |