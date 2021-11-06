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Светлана Лобода приняла участие в YouTube-шоу «Экзамен», в рамках которого поделилась информацией о своём новом возлюбленном.

Как отмечается, ранее певица о своих новых отношениях не рассказывала. Она заявила, что её избранник старше её и является мудрым и понимающим человеком. По словам Светланы, её мужчина «может её укутать» и с ним она ощущает себя девочкой. Такого мужчины, как отметила певица, в её жизни ещё не было.

Ведущая шоу Маша Ефросинина заметила у артистки кольцо и задала вопрос о том, не является ли оно помолвочным. Но Лобода ответила, что это кольцо просто подарок.

Имя своего возлюбленного Лобода не раскрыла, несмотря на все расспросы ведущей. Также она рассказала, что по его совету купила домик в Европе у моря – как предполагается, речь идёт о Кипре.

Недавно певица Елена Темникова призналась, что однажды столкнулась с продюсером-педофилом, который пообещал ей помощь в развитии карьеры. На тот момент ей было 17 лет.

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