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В информационном агентстве Svenska Dagbladet отметили, что из-за переизбытка витамина D у человека могут возникнуть различные проблемы со здоровьем.

Данный микроэлемент можно получить естественным путем с помощью прогулок на солнце или употребления яиц, рыбьего жира и субпродуктов. Однако многие исследования демонстрируют, что люди, обитающие на севере, зачастую страдают от недостатка этого вещества, из-за чего врачи выписывают им прием витаминных добавок. В результате некоторые пациенты начинают принимать их в очень больших дозах.

Подобные действия могут привести к увеличению уровня кальция в крови, что негативно скажется на работе почек. Эксперты отмечают, что ежедневно можно употреблять не больше 100 микрограмм витамина D. При этом многим людям достаточно съедать всего 10 микрограмм этого вещества.

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