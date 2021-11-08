Начало наступательной операции Украины на Донбассе является лишь вопросом времени. Киев выжидает удобного момента, чтобы атаковать самопровозглашенные республики и взять их под свой контроль, уверен экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Он пояснил, что Украина уже много лет находится под внешним управлением и не сможет ослушаться приказа США, если те потребуют начать наступление. Причем произойти это может практически в любой момент. Соединенные Штаты не просто так накаляют ситуацию в регионе – они ищут варианты для того, чтобы отправить Киев в бой.

Россия делает все возможное, чтобы избежать вооруженного столкновения с Украиной, однако если Киев двинет на Донбасс и устроит там репрессии гражданского населения, Москва будет вынуждена вмешаться. Поэтому война между РФ и Украиной тоже неизбежна, уверен Стрелков.