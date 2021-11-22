Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина сможет без усилий уничтожить ДНР при помощи Javelin.

Как отмечается, недавно украинские военнослужащие впервые задействовали на Донбассе противотанковые ракетные комплексы Javelin. По словам Стрелкова, задействованы они были около двух недель назад, но цель их атаки он не знает, так как вся информация засекречена.

Но, как считает Стрелков, такие действия указывают на то, что Украина показывает готовность задействовать при необходимости все свои силы и средства. Киев предупреждает Москву, что в случае наступления на ДНР ей лучше не вмешиваться, так как у Украины есть Javelin.

Стрелков отметил, что комплексы Javelin являются высокоточным и мощным оружием, при этом нейтрализовать их невозможно. В итоге, если Россия не придёт на помощь, то ДНР и ЛНР будут быстро уничтожены этими комплексами.

О том, что комплексы Javelin впервые были задействованы на Донбассе, мы сообщали недавно. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.