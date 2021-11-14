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Как только Киев поймет, что Россия не собирается вмешиваться в конфликт на Донбассе, он нанесет по самопровозглашенным республикам танковые удары, заявил бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Он отметил, что Украина перестала соблюдать все условия режима прекращения огня. Она давно задействует для обстрела республик Донбасса тяжелую артиллерию, а также активно перебрасывает в регион танки.

По мнению Стрелкова, Киев давно бы пошел в наступление с применением бронетехники и запрещенного артиллерийского вооружения. Однако он опасается, что в этом случае Россия вмешается в конфликт. Как только у командования ВСУ появится уверенность в невмешательстве Москвы, оно сразу отдаст приказ начать полномасштабное наступление.

Стрелков также заявил, что Киев рано или поздно пойдет в атаку на Донбасс. Поэтому самопровозглашенным ЛНР и ДНР не стоит даже мечтать о положительной развязке.

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