Сергей Станкевич, эксперт по вопросам политики, рассказал о единственном сценарии урегулирования ситуации в Донбассе для Украины и Российской Федерации.

Согласно его словам, украинским властям следует перестать проводить агрессивную и русофобскую политику в отношении ЛДНР. Речь идет о прекращении публикации заявлений о том, что в самопровозглашенных республиках будут созданы фильтрационные лагеря, а их жители – ущемлены в гражданских правах. Они также должны отказаться от проведения языковой и культурной дискриминации собственных жителей.

Специалист добавил, что Украине следует отказаться от наращивания своего боевого потенциала и постоянных заявлений об этом, так как подобные действия воспринимаются в качестве непрекращающегося акта агрессии. Лишь в этом случае между Киевом и Москвой возможно налаживание отношений, что в итоге приведет к решению конфликта в Донбассе.