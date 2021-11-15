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Представители Пентагона выразили удивление развертыванием российских зенитно-ракетных комплексов С-300 на бывшей авиабазе США Эль-Табка на территории Сирии, сообщил портал Avia.Pro.

Впрочем, удивляться особо нечему, так как данный военный объект оказался идеальным для размещения систем ПВО. Он дает возможность отслеживать перемещения в воздушном пространстве над зоной Эт-Танф, откуда Сирию постоянно обстреливает Израиль, а также практически над всей северной и восточной частью страны.

Россия сможет следить за всеми перемещениями войск и вооруженных формирований, что даст ей весомое преимущество на фоне обострения ситуации в Сирии. Сейчас страну продолжает терзать своими ракетными обстрелами Тель-Авив, а протурецкие джихадисты сразу на нескольких направлениях воюют с курдами. Последние пользуются поддержкой Соединенных Штатов, что позволяет сдерживать нападки противника.

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