Глава департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик уверен, что Соединенным Штатам совершенно не нужен крупномасштабный боевой конфликт в Черном море. Их цель – поддержание напряженности в регионе, а не война, поэтому в ближайшее время никаких вооруженных столкновений можно не ждать.

Специалисты пояснил, что для нападения на Россию необходима куда более совершенная подготовка войск Соединенных Штатов и НАТО. Однако никаких мероприятий, направленных на нее, не проводится. Идут обычные учения с мелкими провокациями, для пресечения которых часто оказывается достаточно простого предупреждения по радио.

По словам эксперта, США прекрасно понимают, что Россия, проигрывая НАТО по численности войск, в случае агрессии применит свой самый мощный ответный аргумент – ядерное оружие. Это приведет к обмену ударами и катастрофическим последствиям для планеты. Именно поэтому их действия в Черном море являются демонстрацией силы, поддержкой Украины, маневрами или операциями, но никак не попыткой развязать боевые действия против РФ.