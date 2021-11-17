Соединенные Штаты взбеленились из-за испытаний Россией новейшего спутникового оружия. Они высказали недовольство тем, что обломки уничтоженного РФ космического аппарата теперь будут засорять орбиту и могут якобы повредить МКС. Все это – чистой воды ложь.

Минобороны России заявило, что спутник был настолько виртуозно уничтожен, что обломки не представляют никакой опасности для Международной космической станции. Впрочем, США и сами это прекрасно знают.

Их замысел состоит совсем в другом. Шум вокруг испытаний преследует одну лишь цель – разработать некий «космический кодекс», который будет устанавливать правила поведения на орбите.

Несложно предположить, что эти правила США разработают с выгодой для себя. Их космические разработки не менее опасны, чем российские, однако запрещать использование этих аппаратов себе самим они точно не станут. По этой причине РФ, Китай и Индия вряд ли будут подписывать какие-либо американские кодексы и нормы «ответственного поведения» в космосе.