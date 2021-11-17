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У США не получается превзойти России по количеству и качеству ядерного вооружения, поэтому они взялись за единственное, на что способны – за политические интриги, пишет китайский портал Tencent.

Сейчас Вашингтон взялся за переговоры с другими ядерными державами, уговаривая их ограничить количество боеголовок, стать не путь разоружения. Такие действия Соединенные Штатов направлены совсем не на укрепление мира во всем мире. Все дело в том, что американские ядерные ракеты давно устарели и нуждаются в модернизации. Проводить ее придется долго, поэтому Россия за это время может уйти далеко вперед. Как и другие страны.

Авторы публикации, переведенной порталом “ПолитРоссия”, пишут, что именно поэтому США пустили в ход политические интриги, призванные уговорить РФ пойти на новое сокращение ядерных вооружений. Пока длятся эти переговоры, Вашингтон продолжает обновлять ракеты и наращивать силы. Впрочем, вряд ли эта хитрость пройдет, так как Россия хорошо знает цену заявлениям Америки.

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