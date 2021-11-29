Эксперты рассказали, что люди часто держат фикус в качестве комнатного растения, однако он может представлять опасность для человека.

Как отмечается, многие люди любят держать дома фикусы, так как они являются неприхотливыми растениями. При этом ранее существовали приметы, согласно которым фикус дома способен привести к беде или, наоборот, к хорошим новостям. Из-за этого некоторые люди предпочитали украшать дом фикусами, а другие от них избавлялись.

В исследовании учёные изучили фикус и выяснили, что его сок ядовит для человека. Выделяется такой сок, если повредить растение. Кроме того, выяснилось, что фикус может поглощать бензол, формальдегид и фенол.

Эксперты советуют выращивать фикус при непрямых солнечных лучах, защищать его от сквозняков, а также не менять его местонахождение.

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