Компания IKEA вышла на рынок аренды жилья в Японии с новой акцией Tiny Homes и предложила снять квартиру всего за 0,8 доллара (99 японских иен).

Шведский мебельный гигант уже принимает заявки от жителей Токио. За столь мизерную сумму арендатор получит жилье, площадь которого составляет 10 квадратных метров. При этом оно уже обставлено мебелью и укомплектовано разнообразными аксессуарами для комфорта от IKEA.

Так, в квартире есть стол и диван, установлена стиральная машина. На втором уровне располагается спальня, также укомплектованная мебелью.

Символом акции Tiny Homes компания сделала модно одетую акулу Блохэй, которая в рекламных роликах расписывает, как хорошо и комфортно жить в квартире с площадью 10 квадратных метров. Потенциальные арендаторы могут подавать заявки до 3 декабря.