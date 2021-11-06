Датские специалисты заявили, что у людей, которые поставили вакцину от коронавируса, инфекция в случае заболевания протекает легче, чем у тех, кто не привился. Об этом рассказали профессор Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн в беседе с Danmarks Radio.

Как указывается, ситуация, когда привитый человек всё же заболевает, называется «прорывной инфекцией». Самыми частыми признаками коронавируса у людей, которые полностью привились, являются кашель и насморк, боль в горле, головная боль, а также чихание. Иногда могут встречаться такие симптомы, как повышенная температура тела и потеря обоняния.

Вакцина, как отметили эксперты, не даёт стопроцентной гарантии, что человек не заболеет в тяжёлой форме, однако это вероятность заметно снижается. Также было отмечено, что скорость течения заболевания зависит от нескольких факторов. Это возраст человека и особенности его организма, а также выбранная вакцина. Также указывается, что если человек привит, но заразился, он может передавать инфекцию окружающим.

О том, что вакцинированные люди способны распространять вирус, мы сообщали недавно. Эксперты доказали это во время недавнего исследования.