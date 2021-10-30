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Вакцинация способна защитить человека от заражения или, если вирус уже проник в организм, от тяжелого течения заболевания. Однако она никак не влияет на распространение патогена. То есть, привитый, но уже инфицированный человек, может заражать окружающих так же, как и не сделавший инъекцию вакцины.

Издание The Lancet утверждает это на основании результатов исследований. Эксперты проанализировали информацию о 204 людях, являющихся родственниками 138 зараженных коронавирусом «Дельта» пациентов. Из них 53 человека подхватили коронавирус, причем 31 получил до этого обе дозы вакцины. Еще 15 вакцинацию не проходили вообще.

Исследование показало также, что вакцинация не дает никаких гарантий. Если вероятность заражения у непривитого родственника больного Covid пациента составляет 38 процентов, то у привитого – 25 процентов. То есть, риск заболеть остается высоким даже после иммунизации.

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