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Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров рассказал о причинах смерти от коронавируса вакцинированных людей.

Как отмечается, даже после вакцинации можно заболеть и умереть. Но, как отметил специалист, такие случаи единичны. Умереть после прививки можно в трех случаях.

Так, по каким-либо причинам препарат в организме человека может не сработать и иммунитет к болезни не будет выработан. Кроме того, несмотря на то, что правила о хранении и применении вакцин очень строгие, медперсонал может их нарушить. В этом случае вакцина может потерять все свои необходимые свойства.

Третий случай, как заявил специалист, это если пациент приобрёл поддельную справку о вакцинации. Случаи, когда у пациента обнаруживали поддельные сертификаты, не так уж и редки.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что принудительная вакцинация могла бы спасти жизни тысяч людей. Но начать её следовало ещё летом.

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