Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Мясников, доктор и ведущий, в рамках беседы с российским парламентарием Ольгой Амельченковой, отметил, что введение в стране принудительной вакцинации от COVID-19 является запоздалым решением.

Согласно его словам, сейчас идет новая волна коронавирусной инфекции, в рамках которой ежедневно заражаются 40 000 человек. Если бы в РФ начали принудительно вакцинировать еще с лета текущего года, то удалось бы спасти не менее 30 000 человек. Он добавил, что сейчас в стране можно увидеть всплеск вакцинации, однако это не окажет влияния на текущую обстановку, так как иммунитет к болезни возникает примерно через 1,5-2 месяца после первой прививки.

Врач при этом отметил, что следует удерживать темп вакцинации на высоком уровне, так как весной грядущего года начнется новая волна коронавируса. На данный момент времени в России полностью вакцинировались от SARS-CoV-2 около 51 миллиона человек или 35% от общего количества населения.

Вам может понравиться

Недостаток доказательств стал причиной переноса слушания по делу Барабанщикова

Руководителю Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексею Барабанщикову пытаются вменить статью о причинении ущерба (ст. 165 УК РФ), но прокуратура не может найти достаточных доказательств. Не исключено, что сторона обвинения будет

Экономист Зубец рассказал о наличии у РФ стратегии поведения в отношении Украины

Алексей Зубец, эксперт по вопросам экономики, отметил, что российские власти в настоящее время ждут, когда на Украине возникнет ситуация, которую нельзя будут решить без участия РФ. Согласно его словам, Москва

NetEase: российский МиГ-31 успешно перехватил американский B-1B над Японским морем

На китайском новостном портале NetEase отметили, что американские ВВС планировали осуществить очередную провокацию рядом с российскими границами, однако их попытка полностью провалилась. Перевод материала подготовлен «ПолитРоссией». Авторы материала рассказали о
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 ноября – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Королев: погода, 16 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до 4 °C |