Александр Мясников, доктор и ведущий, в рамках беседы с российским парламентарием Ольгой Амельченковой, отметил, что введение в стране принудительной вакцинации от COVID-19 является запоздалым решением.

Согласно его словам, сейчас идет новая волна коронавирусной инфекции, в рамках которой ежедневно заражаются 40 000 человек. Если бы в РФ начали принудительно вакцинировать еще с лета текущего года, то удалось бы спасти не менее 30 000 человек. Он добавил, что сейчас в стране можно увидеть всплеск вакцинации, однако это не окажет влияния на текущую обстановку, так как иммунитет к болезни возникает примерно через 1,5-2 месяца после первой прививки.

Врач при этом отметил, что следует удерживать темп вакцинации на высоком уровне, так как весной грядущего года начнется новая волна коронавируса. На данный момент времени в России полностью вакцинировались от SARS-CoV-2 около 51 миллиона человек или 35% от общего количества населения.