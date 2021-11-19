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В некоторых современных моделях смартфонах установлены ToF-сенсоры, предназначенные для создания так называемого дальностного изображения. Помимо этого, они могут успешно применяться для обнаружения скрытых камер в гостиницах, съемных квартирах, уборных и других общественных местах.

Эту способность сенсоров Time-of-flight обнаружили исследователи из Южной Кореи и Сингапура. Они рассказали, что когда доведут технологию до ума, то опубликуют в свободном доступе ее исходный код. Пока же эксперты заявляют, что эффективность обнаружения камер составляет почти 90 процентов.

По словам исследователей, сейчас на рынке несложно найти специальное оборудование, которое позволит найти скрытые камеры где угодно. Однако с помощью смартфона делать это гораздо удобнее.

Специалисты отмечают, что в Южной Корее на протяжении года было обнаружено 6800 компактных видеокамер в самых неожиданных общественных местах. Эти устройства нарушают конфиденциальность, поэтому возможность их обнаружения с помощью смартфона существенно упростит жизнь.

В настоящий момент сенсоры Time-of-flight используются в смартфонах Samsung Galaxy S20+ и в iPhone 12 и 13.

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