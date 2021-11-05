Южнокорейский автопроизводитель Hyundai сообщил, что 17 ноября на лос-анджелесском мотор-шоу состоится премьера концепта Seven, являющегося предвестником электрокроссовера Ioniq 7.

При этом компания не стала раскрывать внешний вид и технические характеристики новинки, желая сохранить интригу. В Сети появились лишь два небольших тизера, на которых можно увидеть переднюю часть автомобиля и необычное сидение, выглядящее так, словно перебралось в машину из гостиной. По-видимому, дизайнеры планируют реализовать в салоне атмосферу домашнего уюта.

Новинка создана на базе архитектуры E-GMP, разработанной специально для электрокаров. Это указывает на то, что длина колесной базы концепта превысит 3 метра, а в качестве установки будут использоваться два электродвигателя общей мощностью 313 «лошадок». На одном заряде он сможет проехать около 500 километров.