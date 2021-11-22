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Россия устроила Соединенным Штатам неприятный сюрприз в ответ на маневры Шестого флота в Черном море. Практически у самых берегов Аляски появилось сразу два стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35, что вызвало у Вашингтона ступор.

Полет бомбардировщиков оказался слишком уж неожиданным, но самое неприятное, что американские военные его «проморгали». По непонятным причинам они не успели даже отправить на перехват свои истребители.

Авторы китайского портала Sohu, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», пояснили, что РФ надоело наблюдать за учениями, проводимыми США и НАТО в Черном море. Поэтому она направила свои ракетоносцы к Аляске, чтобы сделать Соединенным Штатам последнее предупреждение.

Теперь США придется задуматься, а стоит ли вообще ввязываться в конфликт с Россией, которая может ответить на любую агрессию ударом со стратегического бомбардировщика, отмечают китайские эксперты.

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